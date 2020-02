Január bol vo vysokých polohách najteplejší v histórii pozorovaní

Bratislava 3. februára (TASR) – Január bol na Slovensku väčšinou teplotne normálny, ale vo vysokých polohách najteplejší v histórii pozorovaní. Konštatujú to meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na sociálnej sieti. Ako doplnili, takmer na celom území krajiny bolo v prvom mesiaci roku 2020 všade málo zrážok.



Počas januára bolo na Slovensku často inverzné počasie, počas ktorého do vyšších polôh prúdil teplý vzduch, ale v nižších polohách bolo chladnejšie. "Tieto obdobia boli prerušované prechodnými ochladeniami a zároveň počas januára chýbal výraznejší vpád veľmi chladného, pôvodom arktického vzduchu do našej oblasti," uviedli meteorológovia. Ako doplnili, január ako celok skončil v nižších polohách všade teplotne normálny. Odchýlka priemernej mesačnej teploty januára dosiahla väčšinou 0,5 až 1,9 stupňa Celzia. Priemerná mesačná teplota v polohách do 300 metrov nad morom bola zväčša na úrovni nula až mínus dva stupne Celzia.



Úplne iná situácia bola vo vysokých polohách. "Chopok mal priemernú teplotu až o 3,8 stupňa Celzia vyššiu, ako je hodnota normálu a podobne tomu bolo aj na Lomnickom štíte. Priemerná teplota januára bola na Chopku mínus 4,3 stupňa Celzia a na Lomnickom štíte mínus 5,9 stupňa Celzia. Na oboch týchto vysokohorských staniciach bol tohtoročný január najteplejším januárom v histórii pozorovaní," poznamenali meteorológovia.



Absolútne najvyššia teplota celého mesiaca bola nameraná až v samotnom závere. Na letisku v Bratislave namerali 31. januára 15,6 stupňa Celzia. "Naopak, najnižšia teplota celého mesiaca bola zaznamenaná v Zázrivej na Orave. Dňa 7. januára tu bolo mínus 18,2 stupňa Celzia," doplnil SHMÚ.



Zrážok bolo v januári takmer všade veľmi málo. Zväčša spadlo len osem až 20 milimetrov, a preto bol mesiac zrážkovo väčšinou podnormálny. "Najviac zrážok sme v nižších polohách pozorovali v Remetských Hámroch a v Perneku, kde spadlo 49 milimetrov. Naopak, najmenej zrážok sme pozorovali v Gánovciach pri Poprade, kde spadli len štyri milimetre," uviedli meteorológovia.



Snežilo väčšinou veľmi málo a v južnej polovici západného Slovenska na viacerých miestach nebol ani jeden deň so súvislou snehovou pokrývkou. „V tomto smere bola výnimkou stanica Košice letisko, kde bola súvislá pokrývka od 4. januára až do záveru mesiaca,“ dodali meteorológovia.