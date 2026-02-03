< sekcia Slovensko
Meteorológovia: Január bol z hľadiska zrážok veľmi suchý
Zároveň bol január na väčšine územia Slovenska zrážkovo veľmi suchý až normálny.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Január sa skončil na Slovensku ako teplotne normálny mesiac. Taktiež bol veľmi suchý až zrážkovo normálny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe s tým, že zhodnotenie vychádza z operatívnych údajov, ktoré boli dostupné hneď po skončení mesiaca.
„Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola mínus 0,8 stupňa Celzia v Kamanovej. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola mínus 5,7 stupňa v obci Hrabušice,“ uviedli meteorológovia. Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu na všetkých staniciach namerali 9. januára vo Vígľaši - Pstruši, a to mínus 25,6 stupňa Celzia. Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 9,8 stupňa v Kuchyni a na východnom Slovensku na staniciach Zemplínske Hámre a Michaľany.
Zároveň bol január na väčšine územia Slovenska zrážkovo veľmi suchý až normálny. Najnižší mesačný úhrn zrážok zaznamenal SHMÚ v Gánovciach 15,9 milimetra (mm). Nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Beluša (16,4 mm), Trenčín (16,8 mm), Dolný Hričov (16,9 mm), Prievidza (17,6 mm) či Ihľany-Majerka (17,7 mm), uviedol.
„Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol nameraný na stanici Nižný Komárnik 70,7 mm. Vysoký úhrn zrážok bol aj na staniciach Habura 70,6 mm, Jasná 68,2 mm, Kolbasov 68,1 mm, Oľka 67,3 mm, Králiky 67,1 mm a Remetské Hámre 66,1 mm,“ priblížili odborníci.
