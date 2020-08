Júl bol premenlivý, počasie sa ustálilo až na konci mesiaca

Bratislava 3. augusta (TASR) - Júl na Slovensku bol zrážkovo väčšinou premenlivý, no celkovo počas neho bolo menej zrážkových a aj búrkových situácií ako v júni. "Počasie sa výraznejšie ustálilo až v závere mesiaca," uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Na väčšine územia bol podľa meteorológov mesiac zrážkovo v medziach normálu. Spadlo zväčša 40 až 100 milimetrov. Lokálne, najmä na východe sa vyskytli aj vyššie mesačné úhrny a vďaka búrkam boli v celkovom úhrne zrážok aj na malej vzdialenosti veľké rozdiely.



Najvyšší úhrn bol v Tatranskej Javorine - 215,7 milimetrov. Gánovce pri Poprade mali 195,2 milimetra. Naopak, veľmi málo zrážok za celý mesiac spadlo v Bratislave na Kolibe, len 25,3 milimetra a tiež v Hurbanove - 27,8 milimetra.



"V Hurbanove je aktuálne s vlahou veľmi zlá situácia. Boli tu už štyri zrážkovo slabé mesiace po sebe a od 1. apríla do 31. júla tu spadlo iba 113,9 milimetra zrážok. Aktuálne je tu od začiatku tohto roka kumulovaný deficit zrážok už väčší ako 100 milimetrov," uviedol SHMÚ.



Teplotne bol júl podľa meteorológov ako celok normálny. Odchýlka priemernej teploty voči normálu v rokoch 1981 až 2010 dosiahla väčšinou mínus 0,4 až plus 0,9 stupňa Celzia. Priemerná teplota celého mesiaca bola v nížinách zväčša na úrovni 20 až 22 stupňov Celzia a v kotlinách a dolinách s nadmorskou výškou 600 až 800 metrov väčšinou 16 až 18 stupňov Celzia.



Absolútne najvyššiu teplotu namerali v utorok 28. júla v Senici. Vtedy tu bolo 36 stupňov Celzia. Naopak, najnižšiu teplotu na staniciach s nadmorskou výškou do 1000 metrov pozorovali v dvoch lokalitách. V stredu 8. júla bol v Stratenej v časti Dobšinská ľadová jaskyňa plus jeden stupeň Celzia a rovnaká teplota bola aj v utorok 14. júla v obci Huty na Liptove.



"Zaujímavý bol počet tropických dní. Kým na juhu západného a stredného Slovenska ich bolo zväčša desať až 17 v Trebišove bolo len šesť dní s teplotou aspoň 30 stupňov Celzia. Košice mali dokonca len dva tropické dni a v Medzilaborciach nebol takýto deň ani jeden. Možno konštatovať, že v polohách do 300 metrov nad morom bolo na východe oveľa menej veľmi teplých dní ako na západe," zhodnotili meteorológovia.