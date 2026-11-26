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SHMÚ: K poľadovici a hmle sa v piatok pridá i riziko snehových jazykov
Na západnom Slovensku hrozia od piatkového rána snehové jazyky a záveje, v priebehu popoludnia sa výstraha pred ich tvorbou rozšíri i na oblasti severného a východného Slovenska.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - So snežením je potrebné rátať prakticky na celom Slovensku až do štvrtkovej polnoci. Pripomína to platná výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Meteorológovia v ďalších hodinách očakávajú aj riziko hmly, poľadovice či tvorby snehových jazykov a závejov.
Aktuálna výstraha pred hmlou, znižujúcou dohľadnosť na 50 až 200 m, platí pre celé Slovensko od 18.30 h. Hmla sa má podľa meteorológov tvoriť až do piatkového (27. 11.) rána.
Na celej južnej polovici územia SR platí výstraha pred tvorbou poľadovice. Kým na juhozápade sa jej riziko predpokladá do piatkového rána, na väčšine východného Slovenska potrvá až do piatkového večera, na juhu stredného Slovenska až do soboty (28. 11.)
Na západnom Slovensku hrozia od piatkového rána snehové jazyky a záveje, v priebehu popoludnia sa výstraha pred ich tvorbou rozšíri i na oblasti severného a východného Slovenska.
Aktuálna výstraha pred hmlou, znižujúcou dohľadnosť na 50 až 200 m, platí pre celé Slovensko od 18.30 h. Hmla sa má podľa meteorológov tvoriť až do piatkového (27. 11.) rána.
Na celej južnej polovici územia SR platí výstraha pred tvorbou poľadovice. Kým na juhozápade sa jej riziko predpokladá do piatkového rána, na väčšine východného Slovenska potrvá až do piatkového večera, na juhu stredného Slovenska až do soboty (28. 11.)
Na západnom Slovensku hrozia od piatkového rána snehové jazyky a záveje, v priebehu popoludnia sa výstraha pred ich tvorbou rozšíri i na oblasti severného a východného Slovenska.