ĎALEKO NEDOVIDÍTE:Meteorológovia upozorňujú na hmlu na celom Slovensku

Bratislava 9. novembra (TASR) - Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Dohľadnosť pri hmle odhadujú meteorológovia na 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomína SHMÚ.



Výstrahy predbežne platia do štvrtka (10. 11.) do 10.00 h.