Meteorológovia v piatok zaznamenali zatiaľ najteplejší deň leta 2020

Bratislava 11. júla (TASR) – Najteplejším dňom tohtoročného leta bol zatiaľ piatok 10. júla. Meteorológovia totiž prvý raz v tomto roku zaznamenali teplotu cez 35 stupňov Celzia, a to na stanici Senica (35,3 stupňa Celzia). Blízko tejto hranici bola aj stanica Mužla (34,7 stupňa Celzia). Išlo však len o krátkodobé výrazne oteplenie. Aktuálne počasie na Slovensku totiž začína od severozápadu ovplyvňovať teplotne výrazný studený front. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Studený front v priebehu soboty prejde cez územie Slovenska ďalej na juhovýchod a ukončí krátku sériu tropických dní. "Teplotný skok bude už v sobotu veľmi výrazný, v niektorých lokalitách južného a východného Slovenska teplota do večera klesne aj o 15 stupňov Celzia," spresnil SHMÚ.



Meteorológovia upozorňujú, že v súvislosti so studeným frontom sa môžu vyskytnúť na Slovensku aj intenzívne búrky. Sprevádzané môžu byť prudkým dažďom, krúpami a silným vetrom, najmä na strednom a východnom Slovensku. "Dážď či prehánky sa však postupne vyskytnú na väčšine územia," poznamenal SHMÚ.