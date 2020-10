Meteorológovia varujú pred vetrom takmer na celom území Slovenska

Bratislava 3. októbra (TASR) – Meteorológovia varujú, že počas víkendu bude vietor takmer na celom území Slovenska. Výstrahu druhého stupňa vydali pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na svojom webe s tým, že vydané výstrahy väčšinou platia do nedele do 12:00.



V horských oblastiach okresov Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad môže dosiahnuť vietor v nárazoch 145 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uviedol SHMÚ.



Nárazy vetra na zvyšnom území môžu miestami dosahovať rýchlosť 85 a na horách až 135 kilometrov za hodinu. Prvý stupeň výstrahy meteorológovia nevydali len pre niektoré okresy na juhu a juhovýchode SR.