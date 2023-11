SHMÚ: Meteorológovia varujú pred vetrom na horách aj povodňami

Bratislava 13. novembra (TASR) - V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja treba v pondelok večer počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe. Upozorňuje tiež na povodne z trvalého dažďa v okrese Lučenec.



Výstraha prvého stupňa platí od 19.00 h vo väčšine okresoch Žilinského kraja a okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. So silným vetrom na horách tam treba počítať aj počas utorkového (14. 11.) dňa. Navyše, pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín platí od polnoci do 12.00 h výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách.



Meteorológovia zároveň upozorňujú na povodne z trvalého dažďa v okrese Lučenec. Výstraha tam platí do stredy (15. 11.) do 10.00 h.