Meteorológovia vystríhajú: Pozor na horúčavy, silný vietor a búrky

Bratislava 11. júla (TASR) - Slovensko môže v sobotu miestami potrápiť silný vietor, horúčavy i výskyt búrok s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa.



Vysoké teploty očakávajú meteorológovia v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Gelnica, Košice mesto a Košice-okolie, Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce a Sobrance. Maximálna teplota vzduchu tu môže dosiahnuť 33 stupňov Celzia. SHMÚ vydal pre tieto okresy výstrahu prvého stupňa, keďže očakávaná teplota nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, no pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká. Ústav varuje, že vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.



Silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, očakávajú v sobotu meteorológovia v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Košickom kraji. SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa. Táto rýchlosť vetra totiž predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



SHMÚ varuje aj pred vetrom na horách, nad pásmom lesa, v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Tu platí výstraha prvého stupňa pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.



Meteorológovia varujú na väčšine územia Slovenska aj pred výskytom búrok s krúpami. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Nitriansky, Košický a Trenčiansky kraj preto SHMÚ vydal na sobotu výstrahu prvého stupňa. S búrkami môžu byť podľa meteorológov spojené krátkodobé, no intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Rovnako je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a môže dôjsť aj k stekaniu vody zo svahov či zatápaniu pivníc a podchodov.