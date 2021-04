Meteorológovia vydali na utorok viacero výstrah

Bratislava 6. apríla (TASR) - V niektorých častiach východného Slovenska treba v utorok počítať s vetrom a snežením, tvoriť sa môže aj poľadovica. Meteorológovia tiež upozorňujú, že vo viacerých krajoch sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred snežením a poľadovicou platí pre niektoré okresy Prešovského a Košického kraja. Poľadovica sa môže tvoriť najmä ráno, so snežením treba počítať až do približne 18.00 h. Podľa meteorológov môže napadnúť desať až 15 centimetrov snehu. V Košickom kraji treba v ranných hodinách tiež počítať so silnejším vetrom, ktorý môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.



Pre väčšinu okresov Žilinského kraja a pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok a Poprad vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Výstraha platí do 14.00 h. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," priblížili meteorológovia.