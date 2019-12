ODBORNÍCI: Mierne až výrazné sucho je lokálne na Kysuciach a Orave

Bratislava 9. decembra (TASR) - Mierne až výrazné sucho je lokálne na Kysuciach a Orave. Začínajúce mierne sucho je aj na Považí a Turci. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti v rámci klimatologického zhodnotenia 49. týždňa.



V minulom týždni začalo snežiť a vytvorila sa na väčšine územia Slovenska snehová pokrývka, prvýkrát v aktuálnej zimnej sezóne v takomto rozsahu. "V pondelok a v utorok (2. a 3. 12.) ráno bola snehová pokrývka na juhovýchode Podunajskej nížiny paradoxne hrubšia ako v Oravskej Lesnej a na Štrbskom Plese," spresnil SHMÚ. V Hurbanove to bolo v spomínaných dňoch štyri a sedem centimetrov, v Oravskej Lesnej do troch centimetrov a na Štrbskom Plese do šiestich centimetrov.



"V nížinách Slovenska bola na začiatku prvého decembrového týždňa snehová pokrývka a pri následnom nočnom zmenšení oblačnosti sa vzduch nad ňou mohol výrazne ochladzovať. Keď potom v strede týždňa začal nad tento studený vzduch prúdiť vo vyšších vrstvách atmosféry teplejší vzduch, vytvorila sa postupne pomerne výrazná teplotná inverzia," spresnil ústav.



Vo výškovom stupni približne 1200 až 1800 metrov nad morom bolo napríklad v piatok (6. 12.) tak teplo, že teplota vzduchu dosiahla na Štrbskom a Skalnatom Plese okolo desať stupňov Celzia. V rovnakom čase bolo v nižších nadmorských výškach, v kotlinách a v nížinách mrazivé počasie s hmlou či nízkou inverznou oblačnosťou. V Lome nad Rimavicou evidoval SHMÚ -6,5 stupňa Celzia a v Telgárte -5,7 stupňa Celzia.