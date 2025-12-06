< sekcia Slovensko
SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže do konca soboty vyskytnúť hmla
V oblasti Plášťovce (okres Levice) naďalej platí prekročenie informačného prahu pre častice PM10, nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Na celom Slovensku sa môže po zvyšok soboty vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do nedele (7. 12.) 10.00 h pre všetky okresy.
