SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže do konca soboty vyskytnúť hmla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

V oblasti Plášťovce (okres Levice) naďalej platí prekročenie informačného prahu pre častice PM10, nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu.

Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Na celom Slovensku sa môže po zvyšok soboty vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do nedele (7. 12.) 10.00 h pre všetky okresy.

V oblasti Plášťovce (okres Levice) naďalej platí prekročenie informačného prahu pre častice PM10, nenastali však podmienky pre vydanie upozornenia na smogovú situáciu.
