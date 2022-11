SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže doobeda opäť vyskytnúť hmla

Bratislava 14. novembra (TASR) - Na celom Slovensku sa môže doobeda opäť vyskytnúť hmla. Platí preto výstraha prvého stupňa do 11.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedli meteorológovia. Výskyt hmiel je podľa nich v tejto ročnej dobe bežný.



Hmla sa môže vyskytnúť aj v pondelok večer, a to predovšetkým na strednom a východnom Slovensku. Výstraha tak platí od 19.00 h do polnoci.