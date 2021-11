VÝSTRAHA METEOROLÓGOV: Na celom Slovensku sa môžu tvoriť hmly

Bratislava 12. novembra (TASR) - Na celom území Slovenska sa môžu od piatkovej noci tvoriť hmly. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Hmly môžu znížiť viditeľnosť na 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," pripomínajú meteorológovia.



Výstrahy predbežne platia od piatka od 22.00 h do soboty (13.11.) do 12.00 h.