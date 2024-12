SHMÚ: Na celom Slovensku si treba dávať pozor na hmlu a poľadovicu

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na celom Slovensku si treba dávať pozor na hmlu a poľadovicu. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahy prvého stupňa, platiť budú predbežne až do poludnia 1. januára.



Hmla sa môže vyskytovať vo všetkých krajoch. Ako spresnil SHMÚ, znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," vysvetlil.



Odborníci varujú aj pred poľadovicou na cestách a chodníkoch. Ako dodali, obzvlášť pozor by si mali dať ľudia so zníženou schopnosťou pohybu. Vodičom, naopak, odporučili prispôsobiť jazdu stavu vozovky.