Na celom území SR sa môžu do utorkového dopoludnia vyskytovať hmly

Bratislava 14. decembra (TASR) - Na celom území SR sa môžu do utorkového dopoludnia ojedinele vyskytovať hmly s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozorňuje na svojom webe.



"Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a danej oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnili meteorológovia.



Výstraha prvého stupňa pred tvorbou hmiel platí predbežne do utorka do 11:00, v prípade Bratislavského a Trnavského kraja do 10:00.