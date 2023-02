SHMÚ: V sobotu môže byť na horách veterno aj veľmi teplo

Bratislava 15. februára (TASR) - Na horách a juhozápade Slovenska môže byť v sobotu (18. 2.) veterno aj veľmi teplo. Na viacerých staniciach zrejme budú prekonané aj rekordy maximálnej dennej teploty, ktoré sú na daný deň pomerne nízke. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Pred studeným frontom stihne ešte na juhu územia vystúpiť teplota vzduchu až na hodnoty od desiatich do 15 stupňov Celzia, na krajnom juhozápade to môže byť dokonca ojedinele aj viac," približuje SHMÚ.



Počas soboty by mal podľa meteorológov postupovať cez územie Slovenska od severozápadu frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie cez juh Škandinávie nad Pobaltie. Na jej južnom okraji vznikne v našej oblasti výraznejší tlakový gradient. Súčasne bude počas dňa od severu postupovať studený front frontálneho systému, za ktorým začne na Slovensko prenikať chladný morský vzduch.