Na horách i v niektorých ďalších oblastiach sa očakáva silnejší vietor

Bratislava 16. decembra (TASR) – Niektoré oblasti Slovenska potrápi v najbližších dňoch silnejší vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Rozfúka sa najmä na hrebeňoch Tatier v okrese Litovský Mikuláš, Brezno a Poprad, pre tieto oblasti platia výstrahy druhého stupňa. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 kilometrov za hodinu, v nárazoch 135 až 150 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pešiu turistiku a horolezectvo," uvádza SHMÚ.



So silnejším vetrom treba počítať aj v niektorých oblastiach Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Pre ne vydal SHMÚ výstrahy prvého stupňa. Na západnom Slovensku sa očakáva priemerná rýchlosť vetra 45 až 50 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. V severnejších oblastiach sa odhaduje rýchlosť vetra v priemere okolo 70 až 85 kilometrov za hodinu v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.



Výstrahy predbežne platia od utorka (17. 12.) od 8.00 h do stredy (18. 12.) do 10.00 h.