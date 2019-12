Na juhovýchode silnejšie zafúka, na severe Slovenska bude mrznúť

Bratislava 29. decembra (TASR) – Dnes treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v noci zase na severnom Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahy aj pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Výstraha platí do 18:00. Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu.



V nedeľu od 23:00 do pondelka do 8:00 vydali meteorológovia výstrahu pred nízkymi teplotami. Očakávajú pokles teploty na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Výstraha platí najmä pre okresy Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno.