SHMÚ: Na juhu Slovenska sa môže vyskytnúť sneženie a poľadovica

Bratislava 5. decembra (TASR) - Na juhu Slovenska sa v stredu (6. 12.) môže vyskytnúť sneženie a poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Sneženie sa má vyskytnúť v okresoch Bratislava, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Výstraha platí od polnoci celý deň, pre Bratislavu do 12.00 h. "Ojedinele spadne 15 až 20 centimetrov nového snehu. Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb)," poukázal SHMÚ.



Výstrahu pred poľadovicou vydal pre celý Banskobystrický kraj, takmer celý Nitriansky kraj, okresy Rožňava, Dunajská Streda a Galanta od 6.00 h do polnoci.



SHMÚ zároveň upozorňuje na povodeň v okrese Michalovce, kde platí výstraha druhého stupňa. "Vzhľadom na aktuálny stav hladiny na Latorici bude pretrvávať vysoký vodný stav, zodpovedajúci stupňu povodňovej aktivity," priblížil. Najnižšia výstraha pred povodňou platí aj pre okres Trebišov.



SHMÚ: Snehová nádielka v stredu pribudne aj na Podunajskej nížine



Snehová nádielka by mala v stredu (6. 12.) pribudnúť aj na Podunajskej nížine. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Podunajská nížina má dostať najvýraznejšiu snehovú nádielku v rámci celého Slovenska. V regióne do štvrtkového rána (7. 12.) väčšinou nasneží päť až 15, ojedinele až okolo 20 centimetrov snehu, uviedli meteorológovia.



"Na krajnom juhu a východe Podunajskej nížiny, ako aj na Tekove a Honte je vysoká neurčitosť v predpovedi množstva snehových zrážok. Tá súvisí s rozhraním sneženia a dažďa. V oblasti je náročné odhadnúť, koľko zrážok spadne v snehu a koľko v daždi," poukázalo SHMÚ.



V množstve snehových a dažďových zrážok sa v oblasti nezhodujú aj výpočty ďalších numerických modelov. "Nejde však o výnimočnú situáciu. Práve v tesnej blízkosti frontálnych rozhraní je neurčitosť v skupenstve zrážok bežná," podotkli meteorológovia.