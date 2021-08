SHMÚ: Na konci leta malo počasie už typicky jesenný charakter

Bratislava 30. augusta (TASR) - Na konci leta malo počasie už typicky jesenný charakter. Aj keď z hľadiska meteorológie a klimatológie sa 1. septembra začína jeseň, je aktuálne počasie bližšie k podmienkam na konci septembra ako na jeho začiatku. Na sociálnej sieti to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav.







„Priemerná denná teplota vzduchu dosiahla v druhej polovici minulého týždňa prechodne v Hurbanove menej ako 15 stupňov Celzia a v Poprade menej ako desať stupňov Celzia, pričom to sú už hodnoty, aké sú tam štandardné na začiatku októbra. V niektorých lokalitách sa vyskytol aj prízemný mráz, napríklad v Poprade," priblížil SHMÚ.



Chladné počasie sprevádzalo na viacerých miestach Slovenska daždivé počasie. Týždenné úhrny zrážok za obdobie od 23. augusta do 29. augusta boli veľmi rozdielne medzi najjužnejšími oblasťami Slovenska a severnejšími oblasťami Slovenska.



„Napríklad v Hurbanove napršalo za toto obdobie siedmich dní iba necelých päť milimetrov zrážok a, naopak, za rovnako dlhé obdobie spadlo na niektorých meteorologických staniciach v severnej polovici Slovenska viac ako 50 milimetrov zrážok," spresnil SHMÚ.



V najvyšších polohách Tatier aj snežilo a od piatka (27. 8.) na Lomnickom štíte pribúdala snehová pokrývka, takže jej hrúbka tam dosiahla v pondelok ráno 24 centimetrov. „V rokoch 2018, 2019 a 2020 sme nezaznamenali počas augusta na Lomnickom štíte ani raz snehovú pokrývku," pripomenul SHMÚ.



Aktuálne je podľa SHMÚ veľká časť územia Slovenska bez rizika sucha. Začínajúce sucho je ojedinele na dolnom Zemplíne, juhu Podunajskej nížiny a v okolí Pezinka a Bratislavy. V oblasti Hurbanova je ešte stále mierne sucho. „Na väčšine územia Slovenska pozorujeme nadbytok vlahy," skonštatoval SHMÚ.