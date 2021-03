Meteorológovia: Na prelome februára a marca bolo viac slnečného svitu

Bratislava 9. marca (TASR) - V poslednom februárovom a prvom marcovom týždni zaznamenali meteorológovia na Slovensku zreteľne dlhšie trvanie slnečného svitu ako počas predchádzajúcich zimných a jesenných týždňov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Napríklad v Bratislave na letisku svietilo slnko v štrnásťdňovom období od 22. februára do 7. marca 99 hodín, na rovnako dlhé trvanie slnečného svitu tam bolo treba v predchádzajúcom období takmer trikrát toľko dní," spresnili.



V posledných týždňoch bolo aj menej atmosférických zrážok. V období od 11. februára do 7. marca ich padlo v najzasiahnutejších oblastiach len niekoľko desatín milimetra. "Všeobecne bolo v tomto takmer mesiac dlhom období najmenej zrážok na západnom Slovensku, kde na väčšine územia nedosiahli ani päť milimetrov," doplnili s tým, že v Nitre to bolo len 0,6 milimetra zrážok.



V rámci stavu pôdnej vlahy a sucha upozornili, že na strednom a západnom Slovensku sa momentálne vyskytuje miestami začínajúce až mierne sucho. "V povrchovej vrstve začínajúce až mierne sucho zasahujú približne jednu pätinu územia," dodali s tým, že deficit pôdnej vlahy je miestami na strednom a západnom Slovensku do -20 milimetrov. "Relatívne nasýtenie je na juhozápade ojedinele v intervale 60 až 70 percent, na ostatnom území je vyššie ako 70 percent," podotkol SHMÚ.



Podľa monitoringu meteorologického sucha aktuálne na Slovensku prevažujú normálne až mierne vlhké podmienky. "Podľa indexu SPEI a SPI je veľmi vlhko v Kamenici nad Cirochou, a aj v Orechovej. Mierne sucho je podľa obidvoch indexov len v Kuchyni a Trenčíne," dodali meteorológovia. Spresnili, že deficit zrážok za posledných 90 dní je najvyšší v Oravskej Lesnej okolo -50 milimetrov a v Kuchyni okolo -40 milimetrov.