Na sever Slovenska sa vrátia mrazy, SHMÚ hlási aj snehové prehánky

Bratislava 5. januára (TASR) - Na sever Slovenska a do vyšších polôh sa v najbližších dňoch postupne vrátia celodenné mrazy. Na juhu bude cez deň stále nad nulou. V dolinách sa v noci ojedinele ochladí aj pod mínus 15 stupňov Celzia, a to najmä z piatka (7. 1.) na sobotu (8. 1.). Na sociálnej sieti to avizuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Už dnes cez naše územie postúpia ďalej na juhovýchod dva studené fronty, za ktorými sa do našej oblasti dostane od severozápadu chladná morská vzduchová hmota," spresnili s tým, že ešte o niečo chladnejší vzduch na Slovensko prenikne na Troch kráľov (6. 1.) po prechode ďalšieho oklúzneho frontu od severozápadu až severu.



Tento front má podľa meteorológov najmä na sever a východ Slovenska priniesť snehové prehánky. "Bohatú snehovú nádielku však nečakajte," doplnil SHMÚ.