SHMÚ: Na severe a strede Slovenska môže v piatok padnúť až 30 cm snehu

Bratislava 8. decembra (TASR) - Na severe a strede Slovenska v polohách približne nad 900 metrov môže v piatok (9. 12.) ojedinele padnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého a druhého stupňa pred snežením, ktorá predbežne platí od 10.00 h do polnoci. Pre niektoré okresy vydali aj výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou a vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



"Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili meteorológovia. Predpokladaná výška nového snehu je podľa nich v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd vysoká.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí v piatok od 11.00 do 21.00 h pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Ružomberok a Tvrdošín. Meteorológovia očakávajú v polohách nad približne 1800 metrov nad morom výskyt vetra, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.



Pre viaceré okresy Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou, ktorá platí od piatka 11.00 h do soboty (10. 12.) 10.00 h. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," priblížil SHMÚ.