SHMÚ: Na severe sa môžu tvoriť snehové jazyky, hrozí silný vietor

Bratislava 14. januára (TASR) - Na severnom, severozápadnom i časti stredného Slovenska sa môžu v priebehu nedele vytvárať na cestách snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe prvého stupňa.



Na horách stredného a severného Slovenska naďalej platí výstraha pred silným vetrom. "V polohách nad 1500 m môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu," spresňuje web SHMÚ.



V okrese Poprad očakávajú tiež počas nedele vietor, ktorý môže ojedinele dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 - 75 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do 15.00 h.



Na juhovýchodnom Slovensku v okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy pretrváva výstraha pred povodňami v súvislosti so stavom na vodných tokoch Latorica a Bodrog.



Naďalej platí upozornenie na smogovú situáciu v Jelšave. Naopak, upozornenie na smog v oblasti Čadce a Oščadnice v sobotu (13.1.) SHMÚ zrušil.