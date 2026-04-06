SHMÚ: Na severe Slovenska platia výstrahy pred vetrom na horách
S vetrom treba, najmä počas poludnia a popoludní, počítať aj vo väčšine okresov Košického a Nitrianskeho kraja.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Na severe Slovenska platia v pondelok výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín ich vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informoval na svojom webe. Počas dňa sa k nim na niekoľko hodín pridajú aj výstrahy pred vetrom pre niektoré okresy južného a východného Slovenska.
V hornatých oblastiach môže podľa meteorológov vietor dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ uviedli. Prvý stupeň výstrah predbežne platí do utorkového (7. 4.) večera. Vystrieda ho druhý stupeň.
S vetrom treba, najmä počas poludnia a popoludní, počítať aj vo väčšine okresov Košického a Nitrianskeho kraja. SHMÚ očakáva, že jeho rýchlosť bude v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. Výstrahy prvého stupňa by mali začať na tomto území platiť o 12.00 h a predbežne v platnosti zostanú do 17.00 h, respektíve v niektorých okresoch do 18.00 h.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.
V hornatých oblastiach môže podľa meteorológov vietor dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ uviedli. Prvý stupeň výstrah predbežne platí do utorkového (7. 4.) večera. Vystrieda ho druhý stupeň.
S vetrom treba, najmä počas poludnia a popoludní, počítať aj vo väčšine okresov Košického a Nitrianskeho kraja. SHMÚ očakáva, že jeho rýchlosť bude v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. Výstrahy prvého stupňa by mali začať na tomto území platiť o 12.00 h a predbežne v platnosti zostanú do 17.00 h, respektíve v niektorých okresoch do 18.00 h.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.