SHMÚ: Na Slovensku dochádza k výraznej teplotnej inverzii

Bratislava 12. novembra (TASR) - Na Slovensku dochádza v týchto chvíľach k výraznej teplotnej inverzii. Kým vo vyšších polohách je teplejšie, v nížinách, dolinách a kotlinách je väčšinou výrazne chladnejšie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Je to spôsobené dvomi faktormi. Prvým je ten, že počas dlhej noci sa vzduch radiačne ochladzuje a keďže je ťažší ako teplý, tak steká po svahoch do nižších polôh. Druhým faktorom je prílev teplejšieho, a teda ľahšieho vzduchu vo vyšších polohách," vysvetlili meteorológovia.



Relatívne teplejšie je podľa nich v nižších polohách aktuálne len na miestach, kde je oblačnosť a k radiačnému ochladzovaniu vzduchu tam nedochádza. Takých lokalít je najviac v Above a na dolnom Zemplíne. "Medzi bratislavskou Kolibou a letiskom je teraz rozdiel v teplote vzduchu až šesť či sedem stupňov. Preto, ak pôjdete do mesta, lepšie sa oblečte," poradili meteorológovia.