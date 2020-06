Na Slovensku platia výstrahy pred dažďom a búrkami, hrozia aj povodne

Bratislava 19. júna (TASR) – V niektorých okresoch Žilinského a Trenčianskeho kraja môže dnes pršať, na východnom Slovensku a v niektorých okresoch stredného Slovenska sa zas môžu vyskytnúť búrky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.



V súvislosti s búrkami vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa, v niektorých okresoch v Košickom a Prešovskom kraji platí do polnoci, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji do 20:00.



V okresoch na severe Slovenska sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 – 60 milimetrov. „Vyskytnúť sa môžu aj búrky sprevádzané krátkodobými, ale intenzívnymi lejakmi, ktorých intenzita (v priebehu 30 minút) môže dosiahnuť 20 – 30 milimetrov,“ tvrdia meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí do soboty do 6:00.



Na severe krajiny v niektorých okresoch Žilinského a Trenčianskeho kraja meteorológovia vydali hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. V okrese Prievidza zas platí hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňami.