Na strednom a východnom Slovensku má nasnežiť sedem až 20 cm

Bratislava 27. novembra (TASR) - V pondelok v noci a v utorok (28. 11.) má na väčšine územia stredného a východného Slovenska nasnežiť sedem až 20 centimetrov snehu. Ojedinele sa očakáva aj 20 až 35 centimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Prvá snehová kalamita nás tak čaká dokonca pár dní predtým, ako sa oficiálne začne zima," podotkol SHMÚ. Výdatné zrážky podľa neho prinesú dve tlakové níže. Priblížil, že jedna z nich sa aktuálne nachádza nad západnou Európou a jej teplý front ovplyvňuje počasie aj na Slovensku.



"Nad juhozápad Slovenska sa už dostal teplejší vzduch a zrážky sú tak v nižších polohách miestami vo forme dažďa," uviedol SHMÚ. Výstupy zo všetkých dostupných modelov sa podľa SHMÚ zhodujú na tom, že hoci hranica snehových a dažďových zrážok bude veľmi blízko južnej hranice stredného a východného Slovenska, prevažovať by mali snehové zrážky.



Najvyššie úhrny zrážok, väčšinou v podobe snehu, meteorológovia očakávajú na východnom Slovensku, a to najmä v regiónoch Zemplín, Abov a Gemer. "Navyše, hneď po zrážkach očakávame (prechodný) vpád studeného arktického vzduchu do našej oblasti od severozápadu," dodali. V utorok v noci na stredu (29. 11.) a v stredu ráno má byť podľa nich v lokalitách citlivých na severný smer vetra silno veterno. "Čo bude pri teplote pod nulou a snehovej pokrývke ľahko vytvárať snehové jazyky a záveje," podotkli.