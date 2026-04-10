Na väčšine Slovenska hrozí v noci mráz
Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Na väčšine Slovenska hrozí v noci na sobotu (11. 4.) mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 8.00 h.
Výstraha pred mrazom vo vegetačnom období platí pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Košický a Trenčiansky kraj, pre takmer celý Banskobystrický a Prešovský kraj s výnimkou okresov Brezno, Kežmarok, Poprad, Humenné a Stará Ľubovňa. Meteorológovia vydali výstrahu aj pre okresy Bytča a Žilina.
„Očakáva sa mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia,“ priblížil SHMÚ.
Výstraha pred mrazom vo vegetačnom období platí pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Košický a Trenčiansky kraj, pre takmer celý Banskobystrický a Prešovský kraj s výnimkou okresov Brezno, Kežmarok, Poprad, Humenné a Stará Ľubovňa. Meteorológovia vydali výstrahu aj pre okresy Bytča a Žilina.
„Očakáva sa mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus šesť stupňov Celzia,“ priblížil SHMÚ.