OPATRNE: Na väčšine Slovenska treba dávať pozor na hmlu

Bratislava 19. decembra (TASR) – Na väčšine Slovenska si treba od štvrtkového podvečera dávať pozor na hmlu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



Výstrahy platia pre takmer všetky kraje s výnimkou Bratislavského a Trnavského. "Viditeľnosť by mala byť znížená na 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uvádza SHMÚ.



Výstrahy sú vydané predbežne od štvrtka od 18.00 h do piatka (20. 12.) do 10.00 h.