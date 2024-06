SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska hrozia búrky

Bratislava 8. júna (TASR) - Na väčšine územia Slovenska hrozia v priebehu sobotného popoludnia a večera búrky. V západnej polovici územia môžu byť sprevádzané veľmi silným lejakom, krúpami a nárazovým vetrom. Vo vydaných výstrahách o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydali do 16.30 h pre okresy Gelnica a Košice-okolie, očakávajú tam búrky, pri ktorých môže spadnúť 20 - 30 mm zrážok v priebehu 30 minút, môžu byť takisto sprevádzané nárazovým vetrom s rýchlosťou 65 až 85 km/h, rovnako sa môžu vyskytnúť aj krúpy.



Od 19.00 h vydali meteorológovia výstrahu pred búrkami pre celé západné a stredné Slovensko. V Nitrianskom, Trenčianskom a aj v niektorých okresoch Banskobystrického, Žilinského a Trnavského kraja bude platiť zvýšená výstraha druhého stupňa. "Búrky v tomto prípade môžu by spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 - 50 mm v priebehu 30 minút, nárazmi vetra, ktoré môžu dosiahnuť 70 - 110 km/h, a s krúpami," informoval SHMÚ.



V časti Žilinského a Banskobystrického kraja a takisto v Bratislavskom a vo väčšej časti Trnavského kraja platí výstraha prvého stupňa pred búrkami. V oboch prípadoch platí hrozba pred tvorbou búrok do nedeľňajšieho (9. 6.) rána.