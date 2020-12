SHMÚ: Na väčšine územia SR sa môžu počas dopoludnia vyskytovať hmly

Bratislava 15. decembra (TASR) - Na väčšine územia SR sa počas utorkového dopoludnia môžu vyskytovať hmly. Výstraha prvého stupňa platí približne do 11.00 h pre všetky kraje s výnimkou okresu Senec, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe.



Meteorológovia tiež vydali výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou. Tá sa môže do 11.00 h vyskytovať v Banskobystrickom a Košickom kraji.