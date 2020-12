Meteorológovia varujú: Na väčšine územia treba počítať s hmlou

Bratislava 31. decembra (TASR) – Na väčšine územia Slovenska treba počítať vo štvrtok a piatok s hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke.



„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," konštatujú meteorológovia. Výstrahy predbežne platia od štvrtka od 18:00 do piatka do 10:00.



Slovenská správa ciest informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a úseky rýchlostných ciest na území SR, cesty I., II. a III. triedy, ako aj horské priechody, sú zjazdné. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý, na niektorých cestách či horských priechodoch sa nachádza kašovitý alebo utlačený sneh. Pripomína tiež, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.