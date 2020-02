METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Na viacerých miestach Slovenska bude veterno

Bratislava 1. februára (TASR) - Meteorológovia v závere víkendu varujú pred veterným počasím, na horách by malo fúkať už v sobotu. Upoyorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa pred vetrom, ktoré platia v noci z nedele (2. 2.) na pondelok (3. 2.) v celom Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. Tiež na mnohých miestach Trnavského kraja, v okrese Poprad v Prešovskom kraji a Topoľčany v Nitrianskom kraji. Veterno môže byť od nedele 21.00 h do pondelka 6.00 h. V okrese Poprad môže byť vietor v nedeľu už počas dňa, konkrétne od 6.00 h.



Meteorológovia upozorňujú aj na výskyt vetra na horách, ktorý sa môže objaviť už v sobotu od 18.00 v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji, okrese Poprad v Prešovskom kraji a viacerých okresoch Žilinského kraja. Výstrahy platia aj v nedeľu po celý deň a trvajú až do pondelkového poludnia.



"Predpokladaná intenzita a výskyt nebezpečného javu sú v danom ročnom období a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," varujú meteorológovia. Aj vietor môže podľa nich predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.