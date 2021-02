SHMÚ: Na východnom Slovensku sa môže v noci a ráno vyskytnúť hmla

Bratislava 20. februára (TASR) - Na území stredného a východného Slovenska sa môže v sobotu od 20.00 h vyskytnúť hmla. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa pred hmlou. Vyskytnúť sa môže aj mrznúca hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.



Výstraha platí od 20.00 h do nedele (21. 2.) 10.00 h pre územie Košického a Prešovského kraja a tiež v Banskobystrickom kraji s výnimkou okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.



"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornili meteorológovia.



Naďalej zároveň platí výstraha druhého stupňa pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa v okrese Michalovce na rieke Latorica a výstraha pred povodňou v okrese Trebišov na rieke Bodrog.