Na západe a východe Slovenska zafúka, na severe hrozia snehové záveje

Bratislava 28. decembra (TASR) – Na západe a východe Slovenska dnes silnejšie zafúka. Na severe územia hrozia snehové jazyky a záveje. Meteorológovia tiež očakávajú silnejší vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na svojom webe.



V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách. Platí počas celej soboty až do nedeľného (29. 12.) poludnia. Vietor môže v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 38 až 40 metrov za sekundu, v polohách nad 1000 metrov rýchlosť 30 až 32 metrov za sekundu.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre väčšinu územia východného Slovenska, ako aj pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice a Žilina.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre väčšinu okresov Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského a Košického kraja, ale aj v okresoch Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Myjava a Piešťany v Trenčianskom kraji a Prešov, Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji.



Trvať má do nedeľnej polnoci, na východe územia by mal silnejší vietor ustať počas nedele. Vietor môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 18 až 20 metrov za sekundu.



Meteorológovia tiež vydali výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.