SHMÚ: Na západe i väčšine stredného Slovenska môže vznikať poľadovica

Bratislava 25. decembra (TASR) - Na celom západnom i väčšine stredného Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia)," podotýka SHMÚ. Výstrahy predbežne platia do 22.00 h, v južnejších okresoch do nedele (26. 12.) do 6.00 h.



Meteorológovia pripomínajú aj výstrahy pred snežením na mnohých miestach najmä stredného Slovenska, ako aj výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ktoré sa môžu tvoriť v Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.



Podľa Slovenskej správy ciest (SSC) sú všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR zjazdné, rovnako tak cesty prvej, druhej a tretej triedy i horské priechody. Povrch ciest je vlhký až mokrý, na niektorých miestach pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného a zľadovateného snehu. Informuje o tom na stránke zjazdnost.sk.