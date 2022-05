VETERNÁ SOBOTA: Na západe sa rozfúka, na horách môže byť víchrica

Bratislava 20. mája (TASR) - Na západnom Slovensku sa môže v sobotu (21. 5.) rozfúkať, so silnejším vetrom treba počítať aj na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy pred vetrom platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a tiež pre okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji a okres Poprad v Prešovskom kraji. Rýchlosť vetra môže dosiahnuť v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," pripomína SHMÚ.



Výstrahy predbežne platia v sobotu od 10.00 do 16.00 h.



Veternejšie môže byť aj na horách Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja. Nad pásmom lesa môže dosiahnuť vietor rýchlosť v nárazoch 110 až 125 kilometrov za hodinu, v priemere 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pešiu turistiku, horolezectvo," poznamenávajú meteorológovia.



Výstrahy platia od soboty od 4.00 do nedele (22. 5.) do 10.00 h.