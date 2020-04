Nad Slovensko neprenikla kontaminácia z požiarov pri Černobyle

Bratislava 15. apríla (TASR) – Do vzduchových más nad SR zatiaľ neprenikla žiadna kontaminácia z požiarov pri Černobyle. TASR to potvrdila špecialistka pre národný monitoring Slovenského hydrometeorologického ústavu Terézia Melicherová.



"Úroveň radiácie v ovzduší je na všetkých staniciach na úrovni dlhodobého prírodného pozadia bez prevýšení. To znamená, že zatiaľ žiadna kontaminácia z požiarov pri Černobyle do vzduchových más nad Slovenskom neprenikla," uviedla Melicherová pre TASR s tým, že SHMÚ situáciu pozorne sleduje na úrovni desaťminútových meraní.



Melicherová tiež doplnila, že podľa názoru odborníkov je dosah šírenia tejto kontaminácie zatiaľ iba lokálny – teda nemal by sa na Slovensku prejaviť ani v prípade prúdenia vzduchu od východu. "Najviac prevládajúce prúdenie v posledných dňoch bolo hlavne západné," spresnila špecialistka pre národný monitoring SHMÚ.



SHMÚ podľa Melicherovej prevádzkuje radiačnú monitorovaciu sieť, ktorá sleduje úroveň radiácie v ovzduší. "Prostredníctvom parametra 'príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší' v reálom čase poskytuje informáciu o tom, či je úroveň radiácie v ovzduší na úrovni prírodného pozadia alebo sú tieto hodnoty vyššie, čo by mohlo ukazovať na nejaký umelý pôvod tejto radiácie," spresnila Melicherová.



Dodala, že situáciu si možno preveriť na hodnotách monitorovacích staníc SHMÚ, ktorých je na území Slovenska 30 a sú prezentované aj na webovej stránke SHMÚ.



Ukrajina včera oznámila, že požiar, ktorý od začiatku apríla ohrozuje oblasť v okolí černobyľskej jadrovej elektrárne, sa podarilo dostať pod kontrolu a na mieste sa nachádzajú už len menšie, izolované ohniská. Požiar podľa polície založil 4. apríla muž, ktorý pálil suchú trávu v uzavretej zóne vytvorenej okolo jadrovej elektrárne.



Plamene sa postupne rozšírili a v pondelok sa dostali až do vysídleného mesta Pripiať a od úložiska rádioaktívneho odpadu v lokalite Pidlisnyj, kde sa nachádza odpad z celej černobyľskej zóny, ho delili asi dva kilometre.