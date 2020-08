INTENZÍVNE BÚRKY: Najhoršia situácia je na juhozápade Slovenska

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na juhozápade Slovenska sa začal rapídny vývoj búrok. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"Vzduch je veľmi vlhký a dusno je na juhozápade Slovenska najvýraznejšie, čo lokálne vyústi do prívalového dažďa s vysokými úhrnmi," uviedli meteorológovia. Ojedinele môže podľa nich v krátkom čase spadnúť aj viac ako 40 mm zrážok. Pravdepodobné sú aj krúpy a prechodné zosilnenie vetra. Intenzívne búrky sa postupne môžu vyskytnúť aj inde. Pre aktuálne informácie o búrkach SHMÚ odporúča sledovať radarové dáta na ich webovej stránke.



Na celom Slovensku vydal SHMÚ v pondelok aj v utorok až do polnoci na stredu výstrahy pred búrkami druhého stupňa. Ich predpokladaná intenzita bude nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. Búrky tejto intenzity predstavujú podľa SHMÚ veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Na východe a na severe Kysúc a Oravy platia výstrahy prvého stupňa, tieto búrky môžu byť tiež potenciálne nebezpečné.