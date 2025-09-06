Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
< sekcia Slovensko

SHMÚ: Najmä na východe Slovenska treba v sobotu počítať s búrkami

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Výstrahy platia pre celý Košický i Prešovský kraj. Okrem toho ich meteorológovia vyhlásili aj v okresoch Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. septembra (TASR) - Najmä na východe Slovenska treba v sobotu počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Košický i Prešovský kraj. Okrem toho ich meteorológovia vyhlásili aj v okresoch Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš.

Búrky môže podľa meteorológov sprevádzať silný vietor. V nárazoch môže dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Búrky môžu byť tiež spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu a s krúpami.

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varovali meteorológovia.

Výstrahy sú predbežne v platnosti do 18.00 h.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov