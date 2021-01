SHMÚ: Najmä v južnej polovici Slovenska sa môže tvoriť poľadovica

Bratislava 30. januára (TASR) - Najmä v južnej polovici Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozornil na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred tvorbou poľadovice platí do nedele (31. 1.) do 8.00 h. Týka sa všetkých samosprávnych krajov s výnimkou Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského.



"Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnili meteorológovia s tým, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Konkrétne pre dopravu, pohyb osôb či pre infraštruktúru.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí v sobotu do 22.00 h. Platí pre okresy Brezno, Banská Bystrica, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.



Pokračuje druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou v okrese Michalovce a Trebišov s výnimkou povodia rieky Roňava. Pribudla prvostupňová výstraha pre okres Nové Mesto nad Váhom z dôvodu hrozby ľadovej povodne a povodne z topiaceho sa snehu a dažďa.