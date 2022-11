SHMÚ: Najmä v strednej časti Slovenska výdatne zaprší

Bratislava 4. novembra (TASR) - Na strednom, no čiastočne i západnom a východnom Slovensku môže od piatkového popoludnia do nedeľňajšieho (6. 11.) rána spadnúť ojedinele 50 až 60 milimetrov zrážok. Pre okresy Banskobystrického a Žilinského kraja, rovnako tak pre oblasť Spiša, Gemera, Tekova i hornej Nitry vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred dažďom prvého stupňa.



Výstraha platí od 15.00 h do nedele do 8.00 h. "Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia.