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LEJAKY BIČOVALI SLOVENSKO: Plošne najviac napršalo v týchto krajoch
Počas stredajšieho popoludnia a noci na štvrtok prešiel cez územie Slovenska smerom na východ výrazný studený front, ktorý ukončil sériu mimoriadne intenzívnych horúčav.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 2. júla (TASR) - Plošne najviac na súvislejšej ploche počas stredy (1. 6.) a v noci napršalo predovšetkým v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Naopak, najmenej napršalo v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Vo štvrtok o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Počas stredajšieho popoludnia a noci na štvrtok prešiel cez územie Slovenska smerom na východ výrazný studený front, ktorý ukončil sériu mimoriadne intenzívnych horúčav. „Už pred ním sa počas stredajšieho popoludnia, podvečera a večera vyskytovali na našom území aj izolované búrky, prípadne búrkové línie. Tie sa v niektorých prípadoch takmer nepohybovali a zasiahli len veľmi malú plochu územia,“ uviedol SHMÚ. V celkových úhrnoch za 24 hodín ku štvrtkovej 8.00 h boli preto obrovské rozdiely v úhrnoch.
SHMÚ uviedol, že v južnej polovici Nitrianskeho kraja, juhozápadnej časti Banskobystrického kraja a pomerne veľkej časti Zemplína a Záhoria ani počas prechodu frontu a tesne za ním buď vôbec nepršalo alebo spadlo len do jedného milimetra zrážok. „Je pomerne ojedinelý jav, aby po dlhšej a mimoriadne intenzívnej sérii horúčav prešiel cez naše celé územie front a po jeho prechode bol výsledný stav taký, že na pomerne veľkej ploche v rôznych častiach územia buď vôbec nepršalo, alebo spadlo len do jedného milimetra,“ skonštatovali meteorológovia.
Za obdobie 24 hodín k štvrtkovému ránu spadlo na Slovensku približne na polovici územia desať až 60 milimetrov, výnimočne aj výrazne viacej. Zo staníc SHMÚ napršalo najviac v obci Nedožery v okrese Prievidza - až 90,3 milimetra.
Vysoké krátkodobé úhrny z intenzívnych lejakov spôsobili najmä v povodiach na západe a severe územia aj hydrologickú odozvu. Náhle výrazné vzostupy vodných hladín boli pozorované v povodí Myjavy, Nitry, Žitavy a ojedinele aj inde. Ku krátkodobému prekročeniu prvého stupňa povodňovej aktivity došlo v Pezinku na Blatine, v Turzovke na Kysuciach a v Tužine na rovnomennom toku Tužina. Oveľa častejšie boli zaznamenané sprievodné povodňové javy mimo monitorovaných vodných tokov. V týchto chvíľach je už väčšina tokov v spomínaných povodiach v poklese.
Počas stredajšieho popoludnia a noci na štvrtok prešiel cez územie Slovenska smerom na východ výrazný studený front, ktorý ukončil sériu mimoriadne intenzívnych horúčav. „Už pred ním sa počas stredajšieho popoludnia, podvečera a večera vyskytovali na našom území aj izolované búrky, prípadne búrkové línie. Tie sa v niektorých prípadoch takmer nepohybovali a zasiahli len veľmi malú plochu územia,“ uviedol SHMÚ. V celkových úhrnoch za 24 hodín ku štvrtkovej 8.00 h boli preto obrovské rozdiely v úhrnoch.
SHMÚ uviedol, že v južnej polovici Nitrianskeho kraja, juhozápadnej časti Banskobystrického kraja a pomerne veľkej časti Zemplína a Záhoria ani počas prechodu frontu a tesne za ním buď vôbec nepršalo alebo spadlo len do jedného milimetra zrážok. „Je pomerne ojedinelý jav, aby po dlhšej a mimoriadne intenzívnej sérii horúčav prešiel cez naše celé územie front a po jeho prechode bol výsledný stav taký, že na pomerne veľkej ploche v rôznych častiach územia buď vôbec nepršalo, alebo spadlo len do jedného milimetra,“ skonštatovali meteorológovia.
Za obdobie 24 hodín k štvrtkovému ránu spadlo na Slovensku približne na polovici územia desať až 60 milimetrov, výnimočne aj výrazne viacej. Zo staníc SHMÚ napršalo najviac v obci Nedožery v okrese Prievidza - až 90,3 milimetra.
Vysoké krátkodobé úhrny z intenzívnych lejakov spôsobili najmä v povodiach na západe a severe územia aj hydrologickú odozvu. Náhle výrazné vzostupy vodných hladín boli pozorované v povodí Myjavy, Nitry, Žitavy a ojedinele aj inde. Ku krátkodobému prekročeniu prvého stupňa povodňovej aktivity došlo v Pezinku na Blatine, v Turzovke na Kysuciach a v Tužine na rovnomennom toku Tužina. Oveľa častejšie boli zaznamenané sprievodné povodňové javy mimo monitorovaných vodných tokov. V týchto chvíľach je už väčšina tokov v spomínaných povodiach v poklese.