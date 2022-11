SHMÚ: Najvyššia pravdepodobnosť dažďa bude dnes na strednom Slovensku

Bratislava 4. novembra (TASR) - Najvyššia pravdepodobnosť výdatného dažďa bude v piatok na strednom Slovensku, najmä na južných návetriach pohorí v Banskobystrickom kraji. Od piatka poludnia do nedeľňajšieho obeda spadne v tomto regióne ojedinele aj viac ako 60 milimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"V piatok dopoludnia postupuje cez strednú Európu zvlnený studený front, ktorý už v týchto chvíľach začína ovplyvňovať počasie aj na území Slovenska," priblížili meteorológovia.



Zvlnený studený front sa nad naším územím bude podľa nich vlniť až do nedele, keď sa začne postupne rozpadávať. "Bude tak mať dosť času na to, aby priniesol výdatné zrážky," vyhlásili.