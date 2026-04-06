SHMÚ nevydal vo februári výstrahu na smogovú situáciu
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) nevydal vo februári informáciu ani výstrahu na smogovú situáciu pre žiadnu znečisťujúcu látku. Vo februári boli priaznivejšie rozptylové podmienky v porovnaní s januárom pre koncentrácie tuhých častíc PM10, PM2,5 aj oxidu dusičitého (NO2). Na väčšine územia boli ich hodnoty pod úrovňou alebo v rámci dlhodobého priemeru. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Vo februári na väčšine monitorovacích staníc zaznamenali nižšie priemerné mesačné koncentrácie tuhých častíc PM10 a PM2,5 v porovnaní s referenčným obdobím rokov 2017 až 2025. Najvyššie hodnoty podľa odborníkov vykazovala stanica Jelšava.
K prekročeniu denného limitu pre PM10 došlo najmä na začiatku a konci mesiaca. Najvyšší počet dní s prekročením tohto limitu zaznamenali vo Veľkej Ide (štyri dni), v Jelšave (tri dni) a v Bratislave na Trnavskom mýte (tri dni). „Celkovo však bolo týchto prekročení výrazne menej ako v predchádzajúcom mesiaci,“ zhodnotil SHMÚ.
Vo februári zároveň identifikoval päť dní s púštnym prachom zo Sahary. Najvýraznejšia epizóda sa vyskytla počas 4. až 5. februára. „Maximálny index obsahu prachu dosiahol najvyššiu hodnotu päť (na stupnici do sedem) ku koncu mesiaca,“ zhodnotili odborníci.
Zároveň poukázali na koncentrácie NO2, ktoré boli vo februári na väčšine územia porovnateľné alebo nižšie ako v referenčnom období. Najnižšie hodnoty vykazovali stanice s minimálnym vplyvom dopravy, ako napríklad v Banskej Bystrici na Zelenej ulici či v Bratislave na Jeséniovej ulici. Najvyššie koncentrácie boli na frekventovaných dopravných uzloch v Prešove a v Bratislave na Trnavskom mýte, čo podľa SHMÚ priamo súvisí s intenzívnou cestnou premávkou a so zimnými štartmi motorov.
