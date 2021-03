SHMÚ: Niektoré okresy musia rátať so silným vetrom

Bratislava 13. marca (TASR) - Meteorológovia varujú pred silným vetrom v niektorých okresoch na severe Slovenska a tiež na horách. O výstrahách prvého stupňa informuje na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



V niektorých okresoch Žilinského a Prešovského kraja treba počítať s vetrom, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť od 65 do 75 kilometrov za hodinu s priemernou rýchlosťou okolo 45 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do 17.00 h.



Výstraha pred vetrom na horách platí tak isto pre niektoré okresy Žilinského, Prešovského, ale tak isto Banskobystrického kraja. V polohách nad pásmom lesa meteorológovia miestami očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometra za hodinu a v nárazoch 110 do 135 kilometrov za hodinu.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodalo SHMÚ. Výstraha platí do nedele (14.3.) do 5.00 h.