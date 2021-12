V NOVCI PRITUHNE: Teplota môže klesnúť pod mínus 15 stupňov Celzia

Bratislava 3. decembra (TASR) - Teplota počas noci z piatka na sobotu (4. 12.) môže na viacerých miestach klesnúť pod mínus 15 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej stránke.



Výstraha je vydaná pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Varovanie platí do soboty do 8.00 h. "Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," upozornil SHMÚ.



Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže podľa meteorológov spôsobiť poškodenie zdravia. "V chladnom vzduchu počasie u nás prechodne ovplyvňuje nevýrazná tlaková výš. Vplyvom toho je málo oblačnosti a slabý vietor. Najmä v dolinách sa na snehovej pokrývke veľmi rýchlo ochladzuje," uviedol SHMÚ na sociálnej sieti.



Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa aj pred vetrom na horách. Ten sa očakáva od soboty rána až do večerných hodín. Výstraha je vydaná pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Na horách nad 1400 metrov sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.



Priemerná rýchlosť vetra môže ojedinele dosahovať okolo 75 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodal SHMÚ.