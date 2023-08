SHMÚ očakáva rekordné hodnoty zrážok i opätovný vzostup hladín

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva extrémne až rekordné hodnoty zrážok, rovnako tak opätovný vzostup hladín riek aj s dosahovaním ďalších stupňov povodňovej aktivity. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Po niekoľkých vlnách silných búrok a postupne aj trvalého dažďa zaznamenávame denné úhrny zrážok v intervale od 40 do 80 milimetrov na väčšej ploche územia. Ojedinele sú úhrny zrážok aj vyššie a presahujú 100 milimetrov, napríklad 115 milimetrov vo Vyšnej Slanej," konštatuje SHMÚ.



Podľa meteorológov ide najmä o západnú časť povodia Popradu, väčšinu povodia Rimavy, hornú časť povodia Slanej a Hornádu. Veľmi vysoké boli aj krátkodobé intenzity zrážok pri búrkach. Je preto podľa nich vysoko pravdepodobné, že za celú zrážkovú periódu budú kumulatívne úhrny zrážok za 48 či 72 hodín dosahovať extrémne až rekordné hodnoty.



Na ostatnom území Slovenska boli denné úhrny zrážok rozdielne, zväčša od päť do 30 milimetrov. Najmenej ich spadlo v povodiach na východe a na časti Podunajskej nížiny (do päť milimetrov). Aktuálne prší takmer na celom území, lokálne aj výdatne, s výnimkou východu.



"Vzhľadom na takto vysoké úhrny a postupné nasýtenie povodí zaznamenávame najmä na tokoch na pomedzí stredného a východného Slovenska vzostup až výrazný vzostup vodných hladín," približuje SHMÚ, poukazujúc na dosahovanie prvého až tretieho stupňa povodňovej aktivity.



Hladiny tokov sú tam rozkolísané alebo pretrváva ustálenosť pri vysokom vodnom stave. Pri ostatných tokoch hovoria meteorológovia o ustálenosti až vzostupe vodných hladín. Pri takýchto intenzitách zrážok je preto nutné počítať aj s výskytom sprievodných povodňových javov mimo tokov. "Pretrvávajúcu zrážkovú činnosť očakávame počas celého dňa až do večerných hodín, preto možno predpokladať opätovný vzostup vodných hladín aj s dosahovaním ďalších stupňov povodňovej aktivity," dodáva SHMÚ.